Antonio Logli sposa Sara Calzolaio, Bruzzone: «Festival della menzogna» (Di venerdì 25 settembre 2020) Caso Roberta Ragusa: Antonio Logli si sposa in carcere con Sara Calzolaio. La ex baby sitter dei suoi figli, che aveva con lui una relazione segreta all’epoca della scomparsa di sua moglie, poi diventata convivente e compagna ‘ufficiale’, lo ha rivelato attraverso un video messaggio. Sara Calzolaio: il video messaggio a Storie Italiane per annunciare le nozze A Storie Italiane è stato mandato in onda il filmato attraverso il quale la Calzolaio spiega le ragioni sue e di Logli, il percorso di fede fatto insieme e la decisione condivisa anche dai figli di Logli di unirsi in matrimonio. Antonio Logli le ha regalato “un anello di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Caso Roberta Ragusa:siin carcere con. La ex baby sitter dei suoi figli, che aveva con lui una relazione segreta all’epocascomparsa di sua moglie, poi diventata convivente e compagna ‘ufficiale’, lo ha rivelato attraverso un video messaggio.: il video messaggio a Storie Italiane per annunciare le nozze A Storie Italiane è stato mandato in onda il filmato attraverso il quale laspiega le ragioni sue e di, il percorso di fede fatto insieme e la decisione condivisa anche dai figli didi unirsi in matrimonio.le ha regalato “un anello di ...

