Alessandra Mastronardi I Cesaroni «Sì a una reunion | No a una nuova stagione» VIDEO

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 25 settembre 2020), I«Vorrei una, ma non una» Dopo l’intervista ad Antonello Fassari nel 2019, chiudiamo il cerchio con il parere finale disu I. Ancora oggi nel 2020, a distanza di 14 anni dalla prima puntata, in molti desiderano una settimaper riparare in qualche modo il finale disastroso dell’ultima serie (2014). Durante la conferenza stampa de L’Allieva 3, ...