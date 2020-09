15enne si da fuoco: è in gravissime condizioni, forse tentativo di suicidio (Di venerdì 25 settembre 2020) Si sospetta il tentativo di suicidio. Il ragazzo è ricoverato con ustioni sul 90% del corpo. Ferito anche il padre, che si è ustionato cercando di salvarlo. Un ragazzo di 15 anni si è gravemente ustionato a Velletri, in provincia di Roma. Il giovane è stato soccorso stamattina mentre era avvolto dalle fiamme nel cortile … L'articolo 15enne si da fuoco: è in gravissime condizioni, forse tentativo di suicidio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Si sospetta ildi. Il ragazzo è ricoverato con ustioni sul 90% del corpo. Ferito anche il padre, che si è ustionato cercando di salvarlo. Un ragazzo di 15 anni si è gravemente ustionato a Velletri, in provincia di Roma. Il giovane è stato soccorso stamattina mentre era avvolto dalle fiamme nel cortile … L'articolosi da: è indiproviene da www.meteoweek.com.

15enne si dà fuoco in cortile prima di andare a scuola: è grave

Si è cosparso il corpo di benzina e poi, si è dato alle fiamme nel cortile della sua abitazione. Verserebbe in gravissime condizioni un 15enne di Velletri che, nella mattinata di venerdì 25 settembre, ...

