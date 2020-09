Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBREORE 10.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DALLA VIA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE NEI DUE SENSI AL KM 30+500 ALL’ALTEZZA DI VIA SAN MICHELE. PIU’ AVANTI, DAL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 ALLA VIA CASSIA NUOVA SI RALLENTA IN DIREZIONE CENTRO QUESTA VOLTA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA SULLA QUALE AL MOMENTO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DELL’OLGIATA SI STA IN CODA ANCHE SULLA PALOMBARESE TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI SULLA VIA NETTUNENSE DISAGI ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA CODE ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA FALCOGNANA TRA VIA DELLA FALCOGNANA E IL DIVINO AMORE IN DIREZIONE ...