Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 24 SETTEMBREORE 08.05 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; INIZIAMO DALLA CASSIA SULLA QUALE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO, AL MOMENTO SI STA IN CODA IN DIREZIONEGIÀ DALL’OLGIATA STESSA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI STA IN CODA ANCHE SULLLA NOMENTANA NUOVAMENTE IN ENTRATA NELLA CAPITALE DA TOR LUPARA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO GIÀ DALLA TOGLIATTI SUL GRA SI STA IN CODA IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E SEMPRE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA DI CAPANNELLE IN ENTRATA ACI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI STA IN CODA TRA POMEZIA E CASTEL ...