Uomini e Donne, chi è la tronista Sophie Codegoni: età e lavoro (Di giovedì 24 settembre 2020) Trono Over e Trono Classico insieme, senza più distinzione. Questa la novità più importante dell’ultima edizione del programma condotto da Maria de Filippi. Dame cavalieri, troniste e corteggiatori saranno infatti seduti nello stesso studio, contemporaneamente. Dinamica che rende più coinvolgente l’esperienza, regalando attimi di spensierata unione. Tra i volti nuovi del programma c’è quello di Sophie Codegoni, giovanissima tronista arrivata sulla poltrona rossa più ambita dai giovani a partire da quest’anno. Giovane sì, ma con le idee chiare. Sophie, infatti, ha ammesso nel video di presentazione di cercare un uomo che le ispiri sicurezza, l’ultima esperienza amorosa ha infatti minato le sue certezze. Chi è Sophie, la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 settembre 2020) Trono Over e Trono Classico insieme, senza più distinzione. Questa la novità più importante dell’ultima edizione del programma condotto da Maria de Filippi. Dame cavalieri, troniste e corteggiatori saranno infatti seduti nello stesso studio, contemporaneamente. Dinamica che rende più coinvolgente l’esperienza, regalando attimi di spensierata unione. Tra i volti nuovi del programma c’è quello di, giovanissimaarrivata sulla poltrona rossa più ambita dai giovani a partire da quest’anno. Giovane sì, ma con le idee chiare., infatti, ha ammesso nel video di presentazione di cercare un uomo che le ispiri sicurezza, l’ultima esperienza amorosa ha infatti minato le sue certezze. Chi è, la ...

