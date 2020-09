Stadi, via libera all’apertura con capienza al 25% dalla Conferenza delle Regioni. Speranza: “Più importante garantire la scuola” (Di giovedì 24 settembre 2020) La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera all’apertura degli Stadi a un numero di spettatori per una capienza massima del 25% del totale dei posti disponibili. “Oggi abbiamo elaborato e approvato un documento di proposta al Governo per l’adozione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive ed uno per la ripresa degli sport di contatto”, ha annunciato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti. “La nostra proposta, in sintesi, prevede – spiega – la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Laha dato il viaall’apertura deglia un numero di spettatori per unamassima del 25% del totale dei posti disponibili. “Oggi abbiamo elaborato e approvato un documento di proposta al Governo per l’adozione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive ed uno per la ripresa degli sport di contatto”, ha annunciato il vicepresidente dellaProvince autonome, Giovanni Toti. “La nostra proposta, in sintesi, prevede – spiega – la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la temperatura in ingresso, esclusivamente in posti a ...

Gazzetta_it : La A si riempie, 1000 spettatori in ogni settore e niente striscioni: il via già il 4? - clikservernet : Stadi, via libera all’apertura degli stadi con capienza al 25% dalla Conferenza delle Regioni. Speranza: “Più impor… - Noovyis : (Stadi, via libera all’apertura degli stadi con capienza al 25% dalla Conferenza delle Regioni. Speranza: “Più impo… - Herbert403 : Stadi, da Conferenza delle Regioni via libera all’apertura degli stadi con capienza al 25%. Speranza: “Più importan… - clikservernet : Stadi, da Conferenza delle Regioni via libera all’apertura degli stadi con capienza al 25%. Speranza: “Più importan… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi via Stadi, via libera all’apertura degli stadi con capienza al 25% dalla Conferenza delle Regioni Il Fatto Quotidiano Covid-19: Paesi a rischio alto, medio e basso. La classifica Ue

L'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha stilato una lista del rischio Covid-19 inserendo i Paesi Ue in tre categorie: alto, moderato e basso rischio - Ecco dove s ...

Alti numeri in sicurezza al 25° Slalom Rocca Novara di Sicilia

Saranno 60 i Commissari di percorso impegnati, tutte le postazioni saranno collegate via radio con la Direzione gara, 2 mezzi per il soccorso tecnico e 2 per il soccorso sanitario con personale ad ...

L'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha stilato una lista del rischio Covid-19 inserendo i Paesi Ue in tre categorie: alto, moderato e basso rischio - Ecco dove s ...Saranno 60 i Commissari di percorso impegnati, tutte le postazioni saranno collegate via radio con la Direzione gara, 2 mezzi per il soccorso tecnico e 2 per il soccorso sanitario con personale ad ...