Stadi, da Conferenza delle Regioni via libera all'apertura degli stadi con capienza al 25%: "Distanziamento e mascherine" (Di giovedì 24 settembre 2020) La Conferenza delle Regioni ha dato il via libera all'apertura degli stadi a un numero di spettatori per una capienza massima del 25% del totale dei posti disponibili. "Oggi abbiamo elaborato e approvato un documento di proposta al Governo per l'adozione di linee guida per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive ed uno per la ripresa degli sport di contatto", ha annunciato il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Giovanni Toti. "La nostra proposta in sintesi prevede – spiega – la partecipazione di spettatori muniti di mascherine, a cui sia stata misurata la ...

