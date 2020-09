Roma. Ruba le scarpe in un negozio e tenta la fuga sul bus: 48enne nei guai (Di giovedì 24 settembre 2020) Una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale, nella serata di martedì, ha fermato un cittadino italiano di 48 anni, che si era dato alla fuga dopo un furto commesso ai danni di un negozio sito nell‘area commerciale nella zona di Grotte Celoni. I fatti Erano circa le 19 quando gli agenti, avvertite alcune grida provenire dall’area esterna di un’attività commerciale, sono accorsi sul posto e hanno notato una persona, con zaino in spalla, scappare nella direzione di via Casilina. Intuendo immediatamente cosa stesse accadendo, gli operanti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato l’uomo su un mezzo del trasporto pubblico. Il 48enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, aveva pensato di prendere al volo il bus, che in quel momento stava partendo dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) Una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale, nella serata di martedì, ha fermato un cittadino italiano di 48 anni, che si era dato alladopo un furto commesso ai danni di unsito nell‘area commerciale nella zona di Grotte Celoni. I fatti Erano circa le 19 quando gli agenti, avvertite alcune grida provenire dall’area esterna di un’attività commerciale, sono accorsi sul posto e hanno notato una persona, con zaino in spalla, scappare nella direzione di via Casilina. Intuendo immediatamente cosa stesse accadendo, gli operanti, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato l’uomo su un mezzo del trasporto pubblico. Il, neltivo di far perdere le proprie tracce, aveva pensato di prendere al volo il bus, che in quel momento stava partendo dal ...

