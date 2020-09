PS5 e Sony in difficoltà per David Jaffe | Xbox dominerà il mercato nella next-gen?

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il papà di God of War e Twisted Metal,, si è dimostrato molto critico nei confronti diin seguito agli ultimi annunci bomba di Microsoft. Secondo lo sviluppatore, le recenti mosse del colosso di Redmond potrebbero mettere in serio pericolo l'azienda giapponese.Più nello specifico,accusadi portare avanti una strategia molto meno aggressiva rispetto a quella di Microsoft perSeries X/S e, questo, potrebbe cambiare gli equilibri.Tra l'acquisizione di ZeniMax e Bethesda, e un Game Pass in continua crescita,"consiglia" adi rivedere la tempestività delle sue mosse, altrimenti...