Pillole di Week 2 – Storie che cominciano | altre che continuano | altre ancora che cambiano e alcune che si ripetono

(Di giovedì 24 settembre 2020) Un’altra settimana di football è passata. La seconda settimana ha acceso i riflettori su nuovi protagonisti di questa stagione, nuovi inizi, ma ha fatto anche rivivere vecchie emozioni. Eccodella2.CHEDopo la prima settimana, in cui hanno brillato particolarmente Joe Burrow e Clyde Edwards-Helaire, in2 si sono messi in luce altri due protagonisti del draft 2020. CEDEE C’È È stato il nome chiave nel draft di Dallas, un giocatore in grado di dare soluzioni offensive in più a Prescott. Contro Atlanta, molto di più rispetto alla partita contro i Rams, CeeDee Lamb si è dimostrato determinante per prendere yard e far avanzare l’attacco. Il rookie da Oklahoma ha concluso la ...