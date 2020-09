Picchiato davanti al bar con spranghe di ferro: arrestati dei giovani a Luzzara (Di giovedì 24 settembre 2020) Picchiano un uomo al bar per “vendetta”, arrestati 4 giovani a Luzzara, nel Reggiano. La spedizione punitiva è stata messa in atto dopo aver ricevuto l’invito ad andarsene dal locale in chiusura. Sarebbe riconducibile a una vendetta, il movente che ha spinto alcuni giovani a picchiare ferocemente un uomo di 50 anni a Luzzara, nel … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Picchiano un uomo al bar per “vendetta”,, nel Reggiano. La spedizione punitiva è stata messa in atto dopo aver ricevuto l’invito ad andarsene dal locale in chiusura. Sarebbe riconducibile a una vendetta, il movente che ha spinto alcunia picchiare ferocemente un uomo di 50 anni a, nel … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

pairsonnalitesF : Napoli, picchiato dal branco perché gay: «Provo rabbia, gli agenti hanno solo allontanato gli ...: Gianmarco Vitagl… - Roma__SPQR : Picchiato davanti al bar finisce in prognosi riservata in ospedale, identificati i due aggressori… - romatoday : roma Picchiato davanti al bar finisce in prognosi riservata in ospedale, identificati i due aggressori… - Ilsuperbo89 : @fabiofabbretti Guarda cos'è accaduto a Vicenza, a 10 km circa da dove abito. - francapuntog : Mellllloooooniiiiii, Salvieeeeeettaaaaa... @GiorgiaMeloni Niente da dire? Il Giornale di Vicenza: Video shock Cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Picchiato davanti In preda all’alcol, picchia la moglie in casa davanti ai figli: arrestato La Stampa Picchiato davanti al bar con spranghe di ferro: arrestati dei giovani a Luzzara

I due ragazzi sono infatti ritornati poco dopo, davanti a quel bar dalle saracinesche abbassate, insieme ad altri amici (si parla di un gruppetto di 7-8 persone nel totale) per “vendicare” l’accaduto.

Luzzara, preso a sprangate da commando violento davanti al bar

Luzzara (Reggio Emilia), 24 settembre 2020 – Picchiato da 7-8 persone, armate anche di spranghe e tubi in acciaio, solo per aver invitato alcune persone ad uscire dal bar, che era giù chiuso e con la ...

I due ragazzi sono infatti ritornati poco dopo, davanti a quel bar dalle saracinesche abbassate, insieme ad altri amici (si parla di un gruppetto di 7-8 persone nel totale) per “vendicare” l’accaduto.Luzzara (Reggio Emilia), 24 settembre 2020 – Picchiato da 7-8 persone, armate anche di spranghe e tubi in acciaio, solo per aver invitato alcune persone ad uscire dal bar, che era giù chiuso e con la ...