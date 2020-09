Per Fabrizio Corona, il Caso Suarez è una delle cose più vergognose successe nell’ultimo periodo (Di giovedì 24 settembre 2020) Fabrizio Corona su Suarez vuole dire la sua. E lo fa trasmettendo sui suoi profili social un video autoprodotto, in cui critica apertamente le istituzioni che hanno permesso che il calciatore uruguaiano abbia potuto sostenere un esame di certificazione linguistica di livello B1 che, dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone, è stato definito una farsa. Per l’ex fotografo dei vip, si tratta di una delle situazioni più vergognose che si sono verificate di recente. LEGGI ANCHE > Caso Suarez, nelle telefonate spunta il nome di Paratici: «È più importante di Mattarella» Fabrizio Corona su Suarez e il video su Instagram Il circo continua #Suarez ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020)suvuole dire la sua. E lo fa trasmettendo sui suoi profili social un video autoprodotto, in cui critica apertamente le istituzioni che hanno permesso che il calciatore uruguaiano abbia potuto sostenere un esame di certificazione linguistica di livello B1 che, dal procuratore di Perugia Raffaele Cantone, è stato definito una farsa. Per l’ex fotografo dei vip, si tratta di unasituazioni piùche si sono verificate di recente. LEGGI ANCHE >, nelle telefonate spunta il nome di Paratici: «È più importante di Mattarella»sue il video su Instagram Il circo continua #...

NicolaPorro : Perché la #Turchia può mettere a rischio la tenuta dell’#Euro. Il retroscena di Fabrizio Jorio Fili @warburg100… - geppoestfolle : potreste dirmi chi è Fabrizio Corona, cosa ha fatto di significativo per l'umanità tanto da perderci tempo? - thecoolmauri : RT @LucillaMasini: Fabrizio Corona chiede giustizia per il caso Suarez. Come se Arsenio Lupin chiedesse di arrestare la Banda Bassotti. #Su… - reginafiordelis : RT @LucillaMasini: Fabrizio Corona chiede giustizia per il caso Suarez. Come se Arsenio Lupin chiedesse di arrestare la Banda Bassotti. #Su… - giornalettismo : Il video di Fabrizio #Corona sta diventando virale sui social network. Per l'ex fotografo dei vip, il caso dell'es… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Fabrizio La nuova 'veste' dei matrimoni al tempo del Covid: per Fabrizio e Valentina con Skype la testimone si collega dall'Australia CBlive - La città di Campobasso in diretta La biblioteca per ragazzi diventa una realtà

L’istituzione di una sezione per ragazzi all’interno della biblioteca civica ... ragazzi è stata condivisa anche dallo stesso direttore della ‘Gino Pieri’, Fabrizio Annibali. Da gennaio a maggio e da ...

Effetto pandemia e sconti sulle tasse: boom di iscritti all'ateneo di Palermo

Conseguenza " dell’effetto covid", cioè il fenomeno per cui gli studenti sarebbero ... questa misura ha funzionato – dice il rettore Fabrizio Micari dell’ateneo palermitano – l ...

L’istituzione di una sezione per ragazzi all’interno della biblioteca civica ... ragazzi è stata condivisa anche dallo stesso direttore della ‘Gino Pieri’, Fabrizio Annibali. Da gennaio a maggio e da ...Conseguenza " dell’effetto covid", cioè il fenomeno per cui gli studenti sarebbero ... questa misura ha funzionato – dice il rettore Fabrizio Micari dell’ateneo palermitano – l ...