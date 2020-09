Pennelli e spugnette per il trucco | come detergerli e disinfettarli

scontiamici : Codice sconto 10% Spugnette per Fondotinta, Pennelli Trucco, Set Trucchi 8.99€ invece di 9.99€ Clicca su Applica… -

Ultime Notizie dalla rete : Pennelli spugnette

CheDonna.it

Nella nostra vita frenetica, diciamo la verità, pulire spugnette, blender, pennelli e tutti gli strumenti da make up, non è proprio una priorità, anzi spesso non è nemmeno nella lista delle cose da fa ...Se siamo un po' pasticcioni o in casa abci sono bambini, il sapone di Marsiglia - puro o diluito - riuscirà a togliere anche le macchie più resistenti ad iniziare da quelle di unto. Dobbiamo solo stro ...