Nubifragi in arrivo nel week end: la Campania tra le regioni più colpite (Di giovedì 24 settembre 2020) Domani e l’imminente weekend più di mezza Italia sarà sotto i Nubifragi. Un ciclone in discesa dal Regno Unito raggiungerà il mar Ligure per poi spostarsi, prima verso il Tirreno meridionale e poi in direzione dei Balcani. Nel suo tragitto dispenserà piogge abbondanti o anche molto abbondanti su tante delle nostre regioni. Già da domani un’intensa perturbazione atlantica interesserà buona parte dell’Italia. Le regioni maggiormente colpite dal maltempo saranno quelle del Nord: Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; anche il Centro sarà piuttosto coinvolto: Toscana, Lazio (maltempo a fino a Roma), Umbria, Sardegna, mentre al Sud a subire le conseguenze peggiori saranno la Campania ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 settembre 2020) Domani e l’imminenteend più di mezza Italia sarà sotto i. Un ciclone in discesa dal Regno Unito raggiungerà il mar Ligure per poi spostarsi, prima verso il Tirreno meridionale e poi in direzione dei Balcani. Nel suo tragitto dispenserà piogge abbondanti o anche molto abbondanti su tante delle nostre. Già da domani un’intensa perturbazione atlantica interesserà buona parte dell’Italia. Lemaggiormentedal maltempo saranno quelle del Nord: Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; anche il Centro sarà piuttosto coinvolto: Toscana, Lazio (maltempo a fino a Roma), Umbria, Sardegna, mentre al Sud a subire le conseguenze peggiori saranno la...

ildenaro_it : #Nubifragi in arrivo nel #weekend: la #Campania tra le #regioni più #colpite - AttilaAzureRive : RT @GianniVEVO2021: Sulla penisola è in arrivo un ulteriore peggioramento meteorologico e il prossimo weekend sarà di stampo pienamente aut… - fabbianorozzang : RT @GianniVEVO2021: Sulla penisola è in arrivo un ulteriore peggioramento meteorologico e il prossimo weekend sarà di stampo pienamente aut… - pazio93 : RT @GianniVEVO2021: Sulla penisola è in arrivo un ulteriore peggioramento meteorologico e il prossimo weekend sarà di stampo pienamente aut… - GianniVEVO2021 : Sulla penisola è in arrivo un ulteriore peggioramento meteorologico e il prossimo weekend sarà di stampo pienamente… -