Non è l’Arena: la conferenza stampa in diretta (Di giovedì 24 settembre 2020) ore 11:30 Inizio conferenza. Marco Ghigliani, ad La7: “Con Non è l’Arena, si completa il palinsesto di La7. In questo anno drammatico, La7 ha cresciuto la propria autorevolezza, con le migliori firme del giornalismo televisivo. Fiducia e credibilità sono le parole che il pubblico associa a La7. Durante il lockdown, abbiamo aumentato i nostri spazi informativi. Ciò ha comportato un impegno ancora maggiore, soprattutto per quanto ha riguardato la sicurezza. Abbiamo ottenuto i risultati migliori degli ultimi anni, in prime time. Già in questo autunno, il trend di crescita è confermato. Siamo la rete generalista che cresce maggiormente. Con Non è L’Arena, Massimo Giletti ha creato uno spazio che, prima, non esisteva. In quella fascia, Giletti ha triplicato gli ascolti. In ogni serata, ci sono 8 milioni di contatti ... Leggi su blogo (Di giovedì 24 settembre 2020) ore 11:30 Inizio. Marco Ghigliani, ad La7: “Con Non è l’Arena, si completa il palinsesto di La7. In questo anno drammatico, La7 ha cresciuto la propria autorevolezza, con le migliori firme del giornalismo televisivo. Fiducia e credibilità sono le parole che il pubblico associa a La7. Durante il lockdown, abbiamo aumentato i nostri spazi informativi. Ciò ha comportato un impegno ancora maggiore, soprattutto per quanto ha riguardato la sicurezza. Abbiamo ottenuto i risultati migliori degli ultimi anni, in prime time. Già in questo autunno, il trend di crescita è confermato. Siamo la rete generalista che cresce maggiormente. Con Non è L’Arena, Massimo Giletti ha creato uno spazio che, prima, non esisteva. In quella fascia, Giletti ha triplicato gli ascolti. In ogni serata, ci sono 8 milioni di contatti ...

patriziaprestip : “L’arena per giudicare il governo nazionale è costituita dalle elezioni parlamentari e non da quelle per elezioni r… - chooseIove_ : @ginnygi Non potevo crederci quando l'ha detto ?? abbiamo fatto cadere giù l'arena ?? - FanClubMGiletti : RT @nonelarena: Oggi la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Non è l'Arena con Massimo Giletti e @SalernoSal @La7tv.… - nonelarena : Oggi la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Non è l'Arena con Massimo Giletti e @SalernoSal… - SerieTvserie : Non è l’Arena: la conferenza stampa in diretta dalle ore 11 -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Power Hits Estate, Verona 2020, tripla diretta tv Sky Uno, TV8, RTL 102.5 Digital-Sat News