Niente Ibra, ci pensa Calhanoglu: 3-2 Milan sul Bodo, ma che faticaccia (Di giovedì 24 settembre 2020) Ibra non c'è? Ci pensa Calhanoglu. Il centrocampista con una doppietta e un assist al bacio per il baby Colombo spiana la strada al successo del Milan contro il Bodø/Glimt, penultimo ostacolo tra il Diavolo e la fase a gironi di Europa League. I norvegesi però hanno venduto cara la pelle, cedendo 3-2 e sfiorando due volte nel finale il gol che avrebbe prolungato la sfida ai supplementari. I rossoneri hanno confermato di essere una squadra viva e si sono fatti trovare pronti nonostante l'assenza del fuoriclasse svedese, fermato a poche ore dal match dal coronavirus. Pioli però dovrà lavorare sulla difesa, apparsa troppo vulnerabile, e sul calo fisico nel quarto d'ora finale. Perché anche contro il prossimo avversario di coppa, il Rio Ave (che ha eliminato ai rigori il Besiktas), ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020)non c'è? Ci. Il centrocampista con una doppietta e un assist al bacio per il baby Colombo spiana la strada al successo delcontro il Bodø/Glimt, penultimo ostacolo tra il Diavolo e la fase a gironi di Europa League. I norvegesi però hanno venduto cara la pelle, cedendo 3-2 e sfiorando due volte nel finale il gol che avrebbe prolungato la sfida ai supplementari. I rossoneri hanno confermato di essere una squadra viva e si sono fatti trovare pronti nonostante l'assenza del fuoriclasse svedese, fermato a poche ore dal match dal coronavirus. Pioli però dovrà lavorare sulla difesa, apparsa troppo vulnerabile, e sul calo fisico nel quarto d'ora finale. Perché anche contro il prossimo avversario di coppa, il Rio Ave (che ha eliminato ai rigori il Besiktas), ...

daniele19921 : @capuanogio I positivi non contagiano e non sono malati,e i tamponi sbagliano,danno falsi positivi. Ibra sta bene,non ha niente - gattusismo__ : Vi spiego come andrà questa stagione: abbiamo preso Ibra per puntare alla CL e coi soldi rifondare per bene tant'è… - leon_mazz : Che faticaccia, mammamia. Passiamo il turno, ora il Rio Ave. Che faticaccia, ce l’abbiamo fatta con i titolari fuor… - Bali_Hai : Io non ho scritto niente, ma mi era stato assicurato che stasera senza Ibra contro il Bodo Glimt non potevamo segnare - MaurizioSeri1 : @Ibra_official @davidallegranti Auguri a #Ibrahimovic ma vi sembra giusto che ai calciatori siano fatti i tamponi… -