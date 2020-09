Nba, notte "Magic" per Herro: Miami batte Boston in gara-4 ed è a un passo dalla finale (Di giovedì 24 settembre 2020) ORLANDO, Florida, - Tiyler Herro ha appena 20 anni ma potrebbe aver già giocato la sua miglior partita della vita. La finale della Eastern Conference pende sempre più dalla parte di Miami , che nella ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ORLANDO, Florida, - Tiylerha appena 20 anni ma potrebbe aver già giocato la sua miglior partita della vita. Ladella Eastern Conference pende sempre piùparte di, che nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Nba notte NBA su Sky Sport: le dirette dal 24 al 27 settembre Sportando Nba, Miami allunga 3-1 su Boston: il rookie Herro trascina con 37 punti

Il coach Spoelstra lo ha elogiato al termine del match: "È competitivo ma umile, ha fiducia, ha un coraggio fuori dal comune". L'allenatore può comunque ritenersi soddisfatto per la prestazione dell'i ...

ORLANDO (Florida) - Tiyler Herro ha appena 20 anni ma potrebbe aver già giocato la sua miglior partita della vita. La finale della Eastern Conference pende sempre più dalla parte di Miami, che nella b ...

