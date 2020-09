Napoli, caso sospetto di Coronavirus: chiuse lo storico bar in via Petrarca (Di giovedì 24 settembre 2020) Napoli. Chiude il Gran Caffè Cimmino in via Petrarca per un intervento di sanificazione. L’operazione sarebbe stata avviato in via cautelativa per un caso sospetto di Coronavirus, ma al momento non risultano contagiati accertati tra il personale. A prendere la decisione il titolare dell’attività, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 settembre 2020). Chiude il Gran Caffè Cimmino in viaper un intervento di sanificazione. L’operazione sarebbe stata avviato in via cautelativa per undi, ma al momento non risultano contagiati accertati tra il personale. A prendere la decisione il titolare dell’attività, … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Torrenapoli1 : Questo è il momento in cui è meglio non far caso al mercato del Napoli Si rischia solo un intossico Sperando che no… - titty_napoli : RT @lincechevince: Articolo Gazzetta sul caso #Suarez #Paratici - infoitsport : Chiariello: 'Napoli in un cul-de-sac, caso Milik gestito nel peggiore dei modi' - 3cuori1ohana : @ros9752 @Massimi67339505 @pisto_gol Caso Napoli?! Non c’entra.. - 3cuori1ohana : @ros9752 @Massimi67339505 @pisto_gol Caso Napoli,totonero,positività di Maradona -