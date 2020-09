Milenkovic tra Inter e Milan in attesa dell’offerta giusta (Di giovedì 24 settembre 2020) Milenkovic aspetta di conoscere il proprio futuro. Il difensore della Fiorentina resta uno dei pezzi pregiati di questo mercato: forse anche troppo pregiati, visto che girano pochi soldi e i club disposti a pagarlo quanto chiede la Fiorentina scarseggiano. Nonostante l’Interesse sia alto, sopratutto da parte delle due Milanesi. Inter e Milan di fatto si contendono il giocatore, anche se in queste ore gli scenari stanno cambiando rapidamente. Se il Tottenham prendesse Skriniar, e il Milan virasse su Rudiger, la direzione Interista sarebbe la più naturale. Milenkovic tra Inter e Milan in attesa dell’offerta giusta Milenkovic ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020)aspetta di conoscere il proprio futuro. Il difensore della Fiorentina resta uno dei pezzi pregiati di questo mercato: forse anche troppo pregiati, visto che girano pochi soldi e i club disposti a pagarlo quanto chiede la Fiorentina scarseggiano. Nonostante l’esse sia alto, sopratutto da parte delle dueesi.di fatto si contendono il giocatore, anche se in queste ore gli scenari stanno cambiando rapidamente. Se il Tottenham prendesse Skriniar, e ilvirasse su Rudiger, la direzioneista sarebbe la più naturale.traindell’offerta...

PietroMazzara : Matija #Nastasic è uno dei profili che stanno valutando Maldini e Massara. Proposto da #Ramadani, l’ex Viola è con… - CorsoNuovo : @ecozzetto @NonEvoluto semplice,non sono ne' prime ne seconde scelte.maldini sa' che il milan e' molto in difficolt… - MarcoSimoni4 : @Bubu_Inter Per me già sostituire Skriniar con Milenkovic è un azzardo,tra l'altro facendo un rapido conto rimarreb… - InteristaYanas : RT @RisorgINT: Il 26 l’Inter gioca . Il 30 l’Inter gioca. Vuol dire che prima del 30 non si muoverà nulla tra i titolari. Ma l’Inter deve c… - Castore : @PietroLazze Se adesso perdi uno tra Milenkovic e Chiesa, hai il tempo di rimpiazzarli adeguatamente? Restano con l… -