Milan Bodo Glimt streaming | dove vedere la partita in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 24 settembre 2020)è valida per il terzo turno preliminare di Europa League, gara che i rossoneri devono superare per accedere alla fase a gironi della competizione. Non ci sono precedenti tra le due squadre, mentre i norvegesi hanno già affrontato in passato Napoli, Inter e Sampdoria, uscendo sempre sconfitti. Pioli … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.