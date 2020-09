Mario Balotelli esce allo scoperto: ‘Sono fidanzato’, poi le parole su Dayane Mello (Di giovedì 24 settembre 2020) Il calciatore ha ammesso di essere fidanzato, ma ha anche chiarito alcuni aspetti legati a Dayane Mello, la quale ha parlato di lui al GF Vip. Ecco le ultime dichiarazioni Mario Balotelli esce allo scoperto: ‘Sono fidanzato’ Mario Balotelli è di nuovo al centro del gossip. Il fratello Enock è uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip e il ragazzo ha parlato spesso di lui e della loro infanzia. Inoltre, anche Dayane Mello ha parlato del calciatore ricordando la sua relazione con lui di tanti anni fa. La modella ha detto di averlo conosciuto appena arrivata in Italia a 19 anni e che la loro storia è stata particolare. Nonostante un grande ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 24 settembre 2020) Il calciatore ha ammesso di essere fidanzato, ma ha anche chiarito alcuni aspetti legati a, la quale ha parlato di lui al GF Vip. Ecco le ultime dichiarazioni: ‘Sono fidanzato’è di nuovo al centro del gossip. Il fratello Enock è uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip e il ragazzo ha parlato spesso di lui e della loro infanzia. Inoltre, ancheha parlato del calciatore ricordando la sua relazione con lui di tanti anni fa. La modella ha detto di averlo conosciuto appena arrivata in Italia a 19 anni e che la loro storia è stata particolare. Nonostante un grande ...

