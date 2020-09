Lukaku: «Con l’Everton il mio gol più bello. De Bruyne? È a un livello inimmaginabile» (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku parla anche del Belgio e di De Bruyne Romelu Lukaku ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato tra le altre cose anche del Belgio. CENTROCAMPISTA MIGLIORE – «De Bruyne, senza dubbio. Lo conosco da quattordici anni e giocavo contro di lui, conosco le sue qualità. E’ di un livello inimmaginabile». BELGIO – Abbiamo sbagliato l’Europeo 2016 in Francia. Al Mondiale invece la Francia ha fatto la partita tattica che doveva fare. Forse noi abbiamo peccato di inesperienza: nella semifinale abbiamo avuto tantissimo possesso, però non tante occasioni. Loro una sola, hanno segnato, sono andati in finale e hanno vinto. Abbiamo imparato, come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Romeluparla anche del Belgio e di DeRomeluha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato tra le altre cose anche del Belgio. CENTROCAMPISTA MIGLIORE – «De, senza dubbio. Lo conosco da quattordici anni e giocavo contro di lui, conosco le sue qualità. E’ di un». BELGIO – Abbiamo sbagliato l’Europeo 2016 in Francia. Al Mondiale invece la Francia ha fatto la partita tattica che doveva fare. Forse noi abbiamo peccato di inesperienza: nella semifinale abbiamo avuto tantissimo possesso, però non tante occasioni. Loro una sola, hanno segnato, sono andati in finale e hanno vinto. Abbiamo imparato, come ...

