Lorella Cuccarini e Platinette rispondono alle critiche di Tommaso Zorzi (Di giovedì 24 settembre 2020) Le parole di Tommaso Zorzi su Lorella Cuccarini e Platinette sono state d’effetto dato che i due hanno immediatamente risposto. La prima a farlo è stata la Cuccarini, appellata da Zorzi come una str***a. Lorella Cuccarini, la risposta a Tommaso Zorzi “Solitamente non rispondo alle provocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo. Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA. Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono “contro gli omosessuali” (più una serie di insulti che ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 settembre 2020) Le parole disusono state d’effetto dato che i due hanno immediatamente risposto. La prima a farlo è stata la, appellata dacome una str***a., la risposta a“Solitamente non rispondoprovocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo. Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA. Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono “contro gli omosessuali” (più una serie di insulti che ...

CfanpageL : RT @fabiofabbretti: Lorella Cuccarini replica agli insulti di Zorzi: «Non posso permetterlo. Il mio punto di vista lo esprimerei anche se a… - CfanpageL : RT @ilgiornale: Dopo gli insulti ricevuti nella Casa per le sue posizioni sul mondo LGTB, Lorella Cuccarini si è difesa su Instagram espone… - cendamo_giulia : RT @fvnzioniamo: oppini: posso dirlo? lorella cuccarini non è simpatica per niente tommaso: la cuccarini mi sta proprio sul cazzo #gfvip ht… - BITCHYFit : Lorella Cuccarini e Platinette rispondono alle critiche di Tommaso Zorzi - morenaderosaa : RT @ineedrink: Lorella Cuccarini risponde a Tommi Zorzi ?????? #GFVIP -