Juventus | Khedira come Mandzukic? Le ultime sulla rescissione

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Samie la, una storia d’amore intensa ma destinata ad un finale amaro. Il braccio di ferro tra società e calciatore per ladel contratto, infatti, sta proseguendo incessantemente da alcune settimane e, nonostante i tentativi del club torinese di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le parti, il tedesco avrebbe fatto muro, rifiutando finora qualsiasi proposta pervenuta da parte delle alte sfere dei bianconeri.si concluderà la vicenda? Il tempo stringe e il 5 ottobre, data di chiusura del calciomercato, si avvicina. Andrea Pirlo, questo sembra ormai scontato, non vede il calciatoreun profilo su cui puntare per la prossima stagione e, qualora non si dovesse raggiungere l’intesa per l’addio dell’ex Real Madrid, la ...