Europa League, Milan-Bodo 3-2: Calhanoglu show e Colombo portano i rossoneri ai playoff (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Milan " orfano del suo totem Zlatan Ibrahimovic , positivo al Coronavirus " suda le proverbiali sette camicie ma alla fine supera 3-2 il coriaceo Bodo Glimt e accede ai playoff di Europa League ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Il" orfano del suo totem Zlatan Ibrahimovic , positivo al Coronavirus " suda le proverbiali sette camicie ma alla fine supera 3-2 il coriaceoGlimt e accede aidi...

AntoVitiello : Anche in totale emergenza, fuori dai convocati Lucas #Paquetà per la gara di stasera di Europa League #Milan - Eurosport_IT : MILAN AVANTI ?? La doppietta di Calhanoglu e il gol dell'esordiente Colombo trascinano i rossoneri al playoff di Eu… - SkySport : 3º TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE ? ?? MILAN – BODO GLIMT 3-2 Risultato finale ? ? #Junker (15’) ? #Calhanoglu… - holycima : RT @sa_cantone: Abbiamo sofferto tanto, ma era prevedibile, considerando le tante gare in pochi giorni e le assenze pesanti (Ibra, Romagnol… - OhWhatFun__ : RT @itti_stef: Scusate ma come mai i giocatori del Siviglia non stanno per terra come nella finale di Europa League? -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Le altre: ok Celtic, Psv, Tottenham e Wolfsburg. Le Fær Øer sognano con il Kí La Gazzetta dello Sport Supercoppa UEFA: record e statistiche

I vincitori della Coppa dei Campioni si sono aggiudicati 24 delle 44 edizioni. I vincitori della Coppa UEFA/UEFA Europa League si sono aggiudicati otto delle 20 edizioni da quando la Coppa delle Coppe ...

Milan, Pioli: "Abbiamo saputo soffrire, complimenti a Colombo"

MILANO - "Vittoria sofferta ma siamo stati bravi". Stefano Pioli applaude il Milan dopo la vittoria sul Bodo Glimt e la qualificazione al playoff di Europa League: "Non era facile, avevamo davanti un ...

I vincitori della Coppa dei Campioni si sono aggiudicati 24 delle 44 edizioni. I vincitori della Coppa UEFA/UEFA Europa League si sono aggiudicati otto delle 20 edizioni da quando la Coppa delle Coppe ...MILANO - "Vittoria sofferta ma siamo stati bravi". Stefano Pioli applaude il Milan dopo la vittoria sul Bodo Glimt e la qualificazione al playoff di Europa League: "Non era facile, avevamo davanti un ...