Emma Marrone | la regina di «X Factor»

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 24 settembre 2020) Dolce, determinata, ironica, preparata e anche sexy. È lei,, la nuovadi X. Si è insediata da poco, ma la scena è già tutta sua: i colleghi Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton, con cui divide il bancone, si comportano con lei come dei veri cavalieri, però non ritirandosi di fronte agli inevitabili confronti. Pare che Hell Raton inizialmente la temesse, per poi scoprire che in fondo ha un cuore di panna. E lo si vede da come si relaziona con gli aspiranti concorrenti: non li conosce, ma cerca ugualmente di proteggerli e fatica a dir loro di no, in quanto convinta sia giusto dare a tutti una seconda possibilità. Però questacosì empatica, quasi materna, non è seriosa anzi sa essere anche spiritosa al punto giusto ...