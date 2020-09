Cossiga | Mattarella | ' Presidente né notaio né imperatore'

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "Ilvisse dal Quirinale una stagione di intensi fermenti e di grandi mutamenti, che interessarono la valenza stessa della politica, la fiducia nelle istituzioni, le funzioni della rappresentanza, i limiti del potere. Secondo la testimonianza di uno dei suoi più stretti collaboratori -Ludovico Ortona-non gradiva il ruolo dima, ancor meno, aspirava a quello del'". Lo ha affermato ildella Repubblica, Sergio, ricordando, in una cerimonia all'Università di Sassari, Francesco, nel decimo anniversario della morte. "Si riassume in questo -ha quindi sottolineato il Capo dello Stato- ...

mittdolcino : RT @ItalianPolitics: Mattarella: «La testimonianza civile e politica di Cossiga ha contribuito al patrimonio democratico degli italiani» ht… - sandroid76 : RT @ItalianPolitics: Mattarella: «La testimonianza civile e politica di Cossiga ha contribuito al patrimonio democratico degli italiani» ht… - repubblica : Mattarella: 'Cossiga difese lo Stato in rispetto della Carta' - fisco24_info : Mattarella, disoccupazione e ritardi sud problemi Paese: Presidente cita Cossiga a Sassari, sue parole lungimiranti - ItalianPolitics : Mattarella: «La testimonianza civile e politica di Cossiga ha contribuito al patrimonio democratico degli italiani»… -

Ultime Notizie dalla rete : Cossiga Mattarella

Sassari, 24 set. (Adnkronos) - Francesco Cossiga, dopo le dimissioni da ministro dell'Interno, "fu richiamato dal Presidente Pertini, come presidente del Consiglio, per risolvere la difficile crisi di ..."Francesco Cossiga fronteggiò l'attacco terrorista alla Repubblica e difese le istituzioni democratiche con il consenso del Parlamento, nel rispetto dello Stato di diritto e cercando di preservare, co ...