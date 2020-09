Coronavirus, si contagia in Costa Smeralda: Fabio muore a 33 anni (Di giovedì 24 settembre 2020) E’ il più giovane morto in Sardegna, Fabio Lecis, 33 anni, operatore sanitario di Isili. deceduto nel pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. L’uomo era stato in Costa Smerdalda in vacanza e figura tra i primi contagiati quando ad agosto si registrò il focolaio in Sardegna. Coronavirus, si contagia in Costa Smeralda: Fabio muore a … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 settembre 2020) E’ il più giovane morto in Sardegna,Lecis, 33, operatore sanitario di Isili. deceduto nel pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. L’uomo era stato inSmerdalda in vacanza e figura tra i primiti quando ad agosto si registrò il focolaio in Sardegna., siina … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagia Coronavirus, si contagia in famiglia ma non lo sa e va a scuola: scatta la quarantena. La preside:... Corriere Adriatico Scuola:a Cosenza azione protesta Fronte Gioventù Comunista

(ANSA) - COSENZA, 24 SET - Primo giorno di scuola a Cosenza con azione di protesta del Fronte della Gioventù Comunista che lamenta "gravi carenze degli istituti nel garantire le misure anticontagio" e ...

Il cardinale Tagle guarisce dal Covid: «Nuovo tampone negativo»

CITTÀ DEL VATICANO Il cardinale Luis Antonio Gokim Tagle «si è ripreso» ed è risultato negativo al Covid-19. Tagle, 63 anni ... fa era stato il primo «ministro» del Papa ad essere contagiato. Dopo un ...

