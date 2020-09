Chadwick Boseman: un murales dedicato all'attore svelato ad Anaheim (Di giovedì 24 settembre 2020) Chadwick Boseman è stato ritratto in un emozionante murales in onore dell'attore che è stato svelato ad Anaheim. Disney ha voluto rendere omaggio a Chadwick Boseman con un emozionante murales svelato nell'area di Downtown Disney, ad Anaheim. La spettacolare opera d'arte che ritrae la star di Black Panther insieme a un bambino che indossa la maschera dell'eroe e i due compiono l'ormai iconico saluto di Wakanda. Il murales è stato ideato e realizzato da Nikkolas Smith e l'immagine è accompagnata dalla scritta: "Essendo un ex Disney Imagineer, ho avuto l'onore di lavorare con un'importante iniziativa di un ospedale pediatrico e Avengers Campus come i miei ultimi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 settembre 2020)è stato ritratto in un emozionantein onore dell'che è statoad. Disney ha voluto rendere omaggio acon un emozionantenell'area di Downtown Disney, ad. La spettacolare opera d'arte che ritrae la star di Black Panther insieme a un bambino che indossa la maschera dell'eroe e i due compiono l'ormai iconico saluto di Wakanda. Ilè stato ideato e realizzato da Nikkolas Smith e l'immagine è accompagnata dalla scritta: "Essendo un ex Disney Imagineer, ho avuto l'onore di lavorare con un'importante iniziativa di un ospedale pediatrico e Avengers Campus come i miei ultimi ...

BlackDevilSouls : @eethereaall @Stray_Kids lo so ma molti stanno dicendo che per questo mese è cancellato per rispetto delle vittime… - BlackDevilSouls : @hyunjinxyxxngi @hyunphorja per rispetto delle vittime del ratto e per la morte di Chadwick Boseman - meirodrama : @jisunhwi ma nulla il solito cancelliamo il sd questo mese perché non è rispettoso per questione x e y, dove questi… - canyonmoovn : RT @MarvelNewsIT: Abbiamo il cuore spezzato, i nostri pensieri vanno alla famiglia di Chadwick Boseman. La tua eredità vivrà per sempre. Ri… - BottegaMarvel : ?? In un comunicato ufficiale,Disney Francia, comunica che il 25 settembre 2020, verrà reso fruibile su Disney+ (pe… -