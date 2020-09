Burrasca di vento nel weekend, raffiche oltre 100 orari e super mareggiate (Di giovedì 24 settembre 2020) La fase imminente di meteo avverso si preannuncia davvero turbolenta! Non avremo solo piogge e temporali, ma anche grandine e persino la neve in montagna, come conseguenza dell’ingresso di aria fredda di natura polare. Il crollo delle temperature verrà ulteriormente esaltato dai venti in rinforzo associati alla perturbazione e alla depressione che poi si creerà sul cuore del Mediterraneo. La sensazione di freddo sarà infatti notevolmente acuita dai venti che si faranno burrascosi. Lo sprofondamento della saccatura alle nostre latitudini determinerà l’innesco del vortice di bassa pressione, da cui scaturiranno i forti venti a rotazione ciclonica che sferzeranno gran parte dell’Italia nel corso del fine settimana. Credit iStock.Il vento però è già ora in rinforzo sui mari italiani, a seguito ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) La fase imminente di meteo avverso si preannuncia davvero turbolenta! Non avremo solo piogge e temporali, ma anche grandine e persino la neve in montagna, come conseguenza dell’ingresso di aria fredda di natura polare. Il crollo delle temperature verrà ulteriormente esaltato dai venti in rinforzo associati alla perturbazione e alla depressione che poi si creerà sul cuore del Mediterraneo. La sensazione di freddo sarà infatti notevolmente acuita dai venti che si faranno burrascosi. Lo sprofondamento della saccatura alle nostre latitudini determinerà l’innesco del vortice di bassa pressione, da cui scaturiranno i forti venti a rotazione ciclonica che sferzeranno gran parte dell’Italia nel corso del fine settimana. Credit iStock.Ilperò è già ora in rinforzo sui mari italiani, a seguito ...

Ci apprestiamo ad affrontare un peggioramento meteo coi fiocchi, uno di quei peggioramenti che avremmo potuto immaginare a Ottobre inoltrato e non certo alla fine di settembre. Ma tant’è, dobbiamo pre ...

