"Buonanotte". Ecco il babydoll trasparente di Barbara D'Urso: il più piccante degli scatti | Guarda (Di giovedì 24 settembre 2020) "Buonanotte, col cuore". Così Barbara D'Urso in calce all'ultima foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram. Auguri di Buonanotte, appunto. Auguri, però, ad altissimo tasso erotico. Una foto da urlo, per la conduttrice Mediaset. Eccola nella sua stanza da letto, al termine della solita e lunga giornata di lavoro. Un selfie d'autore. La scollatura è da sogno, come spesso accade nelle sue foto. Ma a colpire è l'indumento con cui Carmelita si prepara ad entrare nel letto: una sorta di baby-doll bianco e nero, impreziosito da una trasparenza in corrispondenza delle gambe che dà un tocco in più a una foto assolutamente spettacolare. E i seguaci, ovviamente, apprezzano. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) ", col cuore". CosìD'in calce all'ultima foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram. Auguri di, appunto. Auguri, però, ad altissimo tasso erotico. Una foto da urlo, per la conduttrice Mediaset.la nella sua stanza da letto, al termine della solita e lunga giornata di lavoro. Un selfie d'autore. La scollatura è da sogno, come spesso accade nelle sue foto. Ma a colpire è l'indumento con cui Carmelita si prepara ad entrare nel letto: una sorta di baby-doll bianco e nero, impreziosito da una trasparenza in corrispondenza delle gambe che dà un tocco in; a una foto assolutamente spettacolare. E i seguaci, ovviamente, apprezzano.

Eurosport_IT : Buonanotte con...Tadej Pogacar ?????? Ecco come il 21enne sloveno ha vinto il Tour de France strappando la maglia gia… - VannaRicci : RT @Marghe58277301: @VannaRicci Fra poco prendo le mie pillole e il sonno verrà, tutro d'un colpo .. sarò come questo dolce cucciolino che… - Marghe58277301 : @VannaRicci Fra poco prendo le mie pillole e il sonno verrà, tutro d'un colpo .. sarò come questo dolce cucciolino… - selishardliquor : RT @proteggimipenc: jason non meritava una persona così meravigliosa nel suo cast ecco l'ho detto buonanotte #The100 - proteggimipenc : jason non meritava una persona così meravigliosa nel suo cast ecco l'ho detto buonanotte #The100 -

Ultime Notizie dalla rete : Buonanotte Ecco Caterina Balivo, lo scatto in bagno per la buonanotte: quel dettaglio colpisce tutti SoloGossip.it Barbara D'Urso, "buonanotte": ecco il babydoll trasparente, il più piccante degli scatti

"Buonanotte, col cuore". Così Barbara D'Urso in calce all'ultima foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram. Auguri di buonanotte, appunto. Auguri, però, ad altissimo tasso erotico. Una fo ...

A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi

ROMA – Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Tornano sulle piattaforme Gazzelle, Fedez e l’ex Amici Jacopo Ottonello. Stanotte Achille Lauro pubblica, ...

"Buonanotte, col cuore". Così Barbara D'Urso in calce all'ultima foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram. Auguri di buonanotte, appunto. Auguri, però, ad altissimo tasso erotico. Una fo ...ROMA – Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Tornano sulle piattaforme Gazzelle, Fedez e l’ex Amici Jacopo Ottonello. Stanotte Achille Lauro pubblica, ...