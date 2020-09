Basta sceneggiate: servono riforme vere e un buon governo all'altezza della nuova Europa (Di giovedì 24 settembre 2020) Forse non sorprende il solito tentativo di ciascun partito di rivendicare in qualche modo il carattere positivo del risultato del proprio voto, anche contro l'evidenza dei numeri e della vittoria ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 settembre 2020) Forse non sorprende il solito tentativo di ciascun partito di rivendicare in qualche modo il carattere positivo del risultato del proprio voto, anche contro l'evidenza dei numeri evittoria ...

MarioCutini : Basta scorte al fannullone Salvini. Le campagne elettorali ed i viaggetti vari per fare comizi e sceneggiate se le… - Youmake62319056 : Gennaro 'voglio il confronto' Anna 'non lo voglio' 5 minuti dopo Anna 'facciamo sto confronto' Gennaro 'non lo vogl… - vincenz31623524 : @matteosalvinimi sono mesi che fai le sceneggiate dove dici sempre le stesse cose basta. tanto lo sai bene che nn t… - loureiro1966 : RT @PastoreFrance: Questi della lega sembrano essere veramente grulli. Chiedono lo scioglimento delle camere!? Ma chi, dei deputati, rinunc… - Sissi49886218 : RT @onceUponIsabel: Leali si è preso un pippone patetico a 76 anni, sceneggiate varie da 2 ore, Balotelli che gli ha detto 20 volte che è i… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta sceneggiate Basta sceneggiate: servono riforme vere e un buon governo all'altezza della nuova Europa Globalist.it