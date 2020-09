Barcellona, la conferenza d’addio di Suarez: “Su di me dette cose non vere, vado via a testa alta” (Di giovedì 24 settembre 2020) Luis Suarez ha lasciato il Barcellona dopo sei stagioni per accasarsi all'Atletico Madrid.L'attaccante uruguaiano negli ultimi giorni ha vissuto più di un brutto quarto d'ora a causa delle questione legata all'ipotetico esame truccato per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Il Pistolero è stato anche molto vicino a indossare la maglia della Juventus, ma il ritorno a Torino di Alvaro Morata ha spostato le ambizioni di Suarez in direzione Madrid.Nel pomeriggio odierno l'ex anche di Ajax e Liverpool è intervenuto in conferenza stampa per salutare i suoi ormai vecchi tifosi, tra le lacrime tanti gli argomenti trattati."È stato un mese pazzesco, in cui si sono inventati tante cose. Hanno detto bugie e cose che suscitano indignazione. Il mio rapporto con ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) Luisha lasciato ildopo sei stagioni per accasarsi all'Atletico Madrid.L'attaccante uruguaiano negli ultimi giorni ha vissuto più di un brutto quarto d'ora a causa delle questione legata all'ipotetico esame truccato per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Il Pistolero è stato anche molto vicino a indossare la maglia della Juventus, ma il ritorno a Torino di Alvaro Morata ha spostato le ambizioni diin direzione Madrid.Nel pomeriggio odierno l'ex anche di Ajax e Liverpool è intervenuto instampa per salutare i suoi ormai vecchi tifosi, tra le lacrime tanti gli argomenti trattati."È stato un mese pazzesco, in cui si sono inventati tante. Hanno detto bugie eche suscitano indignazione. Il mio rapporto con ...

