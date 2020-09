Aurora Ramazzotti confessa | «Ho detto ti amo a Goffredo dopo tre settimane»

(Di giovedì 24 settembre 2020) «A Goffredo ho detto ti amo dopo 3 settimane». Aurora Ramazzotti, 23 anni, lo ha confessato nella «rubrichetta», così la chiama lei, che tiene ogni sabato nelle sue Instagram Stories, e in cui dispensa consigli, spesso ironici, su sesso e amore. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, rispondendo a un follower che le chiedeva se fosse possibile innamorarsi dopo un mese, ha risposto che lei al fidanzato Goffredo Cerza ha detto «ti amo» dopo solo tre settimane «e qualche bicchiere di troppo. Poi la mattina dopo, ovviamente, ho negato tutto. Gli ho detto: “No guarda, non mi ricordo assolutamente». Invece mi ricordavo e mi vergognavo molto». Però secondo lei sì, «è possibile» innamorarsi dopo un mese.

Orami è un appuntamento fisso per molti. Ogni sabato (o quasi) Aurora Ramazzotti tiene una rubrica, o come la chiama lei 'rubrichetta', nelle sue Instagram Stories. Risponde alle domande in ambito ...