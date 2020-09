Anticipazioni Un posto al sole | Serena aspetta un figlio Chi è il padre?

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nei prossimi episodi di Unal, una notizia incredibile manderà ancor di più in crisi. Lerivelano che la donna effettuerà un test di gravidanza per capire se la sensazione che ha da qualche giorno è giusto o meno e scoprirà di essere effettivamente in attesa di un. La Cirillo già provata dalla difficile separazione da Filippo e dall’udienza per l’affido della bambina che ha portato ad un affido congiunto, sarà sconvolta dalla notizia e non saprà bene cosa fare. Tuttavia, deciderà di parlare con Leonardo per metterlo al corrente della novità mentre non dirà nulla al consorte. Ilche porta in grembo è davvero dell’Arena come crede lei oppure ...