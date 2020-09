‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 23/09/20 (Di mercoledì 23 settembre 2020) No, ragazzi, scusatemi ma io arrivati al 23 settembre e a poco più di due settimane dall’inizio della nuova stagione ho già bisogno di prendermi una pausa da Uomini e Donne, eh. Di cose assurde e fuori da ogni comprensione umana lì dentro ne abbiamo viste a non finire ma io conosco i miei limiti, so dove può arrivare il mio livello di tolleranza e per quanto mi riguarda vedere una donna, tra l’altro praticamente della mia età, che è INDECISA tra Armando Incarnato (Armando, santoddio, Armando!) e Gianluca De Matteis è TROPPO, assolutamente e completamente TROPPO. Cioè, vi giuro, un altro po’ trovo più ammissibile credere che Sirius volesse ingropparsi Gemmona piuttosto che pensare che una qualunque donna nel pieno delle sue facoltà mentali si ponga il dubbio di chi continuare a frequentare tra ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 23 settembre 2020) No, ragazzi, scusatemi ma io arrivati al 23 settembre e a poco più di due settimane dall’inizio della nuova stagione ho già bisogno di prendermi una pausa da Uomini e Donne, eh. Di cose assurde e fuori da ogni comprensione umana lì dentro ne abbiamo viste a non finire ma io conosco i miei limiti, so dove può arrivare il mio livello di tolleranza e per quanto mi riguarda vedere una donna, tra l’altro praticamente della mia età, che è INDECISA tra Armando Incarnato (Armando, santoddio, Armando!) e Gianluca De Matteis è TROPPO, assolutamente e completamente TROPPO. Cioè, vi giuro, un altro po’ trovo più ammissibile credere che Sirius volesse ingropparsi Gemmona piuttosto che pensare che una qualunque donna nel pieno delle sue facoltà mentali si ponga il dubbio di chi continuare a frequentare tra ...

ShooterHatesYou : Sempre notato come agli uomini ci si rivolga per cognome e alle donne per nome (signor Masala, signora Maria). È p… - giuliainnocenzi : Può sembrare una questione di lana caprina ma non lo è. Quando si rivolgono agli uomini portano il rispetto che mer… - istat_it : ??Residenti, età media, uomini, donne e stranieri: ??la fotografia della popolazione 2020 nella nostra…

