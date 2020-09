Ultime Notizie Roma del 23-09-2020 ore 10:10 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio delle azioni comunali a Venezia vince Brugnaro a Mantova palazzi ballottaggio in cinque capoluoghi a Venezia Trento Mantova è fermo sindaci eletti al primo turno 21 di centro-sinistra uno di centro-destra il quarto con lista civica ballottaggio Reggio Calabria Matera Arezzo Lecco e Bolzano invece restano al centro-sinistra confermati Zaia Toti De Luca marca il centro-destra alle regionali si chiudono con un 3 a 3 centro-sinistra mantiene Campania e Puglia perde le marche dove vince il candidato dei Fratelli d’Italia il centrodestra Si conferma alla guida della Liguria e del Veneto io sono contento della mia squadra di governo è una squadra coesa in cui tutti i ministri in una condizione emergenziale hanno lavorato con grande impegnoPresidente del Consiglio ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio delle azioni comunali a Venezia vince Brugnaro a Mantova palazzi ballottaggio in cinque capoluoghi a Venezia Trento Mantova è fermo sindaci eletti al primo turno 21 di centro-sinistra uno di centro-destra il quarto con lista civica ballottaggio Reggio Calabria Matera Arezzo Lecco e Bolzano invece restano al centro-sinistra confermati Zaia Toti De Luca marca il centro-destra alle regionali si chiudono con un 3 a 3 centro-sinistra mantiene Campania e Puglia perde le marche dove vince il candidato dei Fratelli d’Italia il centrodestra Si conferma alla guida della Liguria e del Veneto io sono contento della mia squadra di governo è una squadra coesa in cui tutti i ministri in una condizione emergenziale hanno lavorato con grande impegnoPresidente del Consiglio ...

Agenzia_Ansa : Torna oltre quota 10.000 il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, sono 10.008, s… - Open_gol : In Spagna 241 vittime ultime 24 ore: si tratta del numero più alto di vittime dall'inizio della seconda ondata . - fanpage : Boris Johnson in diretta tv: “Contagio esponenziale, un po’ di tosse può essere una condanna a morte” - junews24com : Calciomercato Juve: sirene inglesi per Doulgas Costa, il sostituto è Chiesa - - FilippoCarmigna : Coronavirus, ultime notizie: Nuova stretta a Parigi: no raduni di più di 10 persone. Germania, 1.769 casi e 13 vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: negli Usa superati i 200 mila morti Fanpage.it Calciomercato Milan – Dalla Francia: nuova offerta del Leicester per Fofana

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Wesley Fofana, difensore centrale francese, classe 2000, di proprietà del Saint-Etienne, è conteso, come noto, da Milan e Leicester City. Secondo quanto riferito ...

AS: "Suarez va all'Atletico Madrid. Pronto un biennale da 7,5 milioni di euro"

TORINO - L'Atletico Madrid saluta Alvaro Morata ed è pronto ad accogliere Luis Suarez. Dopo aver ceduto l'attaccante spagnolo alla Juve, i Colchoneros sono in procinto di ufficializzare l'acquisto del ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Wesley Fofana, difensore centrale francese, classe 2000, di proprietà del Saint-Etienne, è conteso, come noto, da Milan e Leicester City. Secondo quanto riferito ...TORINO - L'Atletico Madrid saluta Alvaro Morata ed è pronto ad accogliere Luis Suarez. Dopo aver ceduto l'attaccante spagnolo alla Juve, i Colchoneros sono in procinto di ufficializzare l'acquisto del ...