Serena Grandi condannata a due anni e due mesi per il fallimento del suo ristorante (Di mercoledì 23 settembre 2020) Serena Grandi è stata condannata dal tribunale di Rimini per il fallimento del suo ristorante La locanda di Miranda, aperto nel 2013 dopo il successo de La grande bellezza. Serena Grandi è stata condannata a due anni e due mesi per il fallimento del suo ristorante La locanda di Miranda: i giudici hanno riscontrato delle irregolarità nella tenuta dei libri contabili. L'attrice aveva chiuso il locale appena due anni dopo la sua inaugurazione, nel 2013. Serena Grandi aveva aperto il ristorante nel 2013 sull'onda del successo de La grande bellezza, il film di Paolo Sorrentino vincitore del premio Oscar ...

