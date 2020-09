Senti come suona il cuore della nostra galassia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Che rumore fa lo spazio? O meglio, come possiamo percepirlo con sensi alternativi a quello della vista? Gli scienziati hanno trovato un espediente per rispondere all’affascinante domanda, anche se con un metodo un po’ artificioso: trasformare le immagini del cosmo – quelle raccolte dai grandi osservatori – in suoni, fino a realizzare vere e proprie composizioni. Si chiama sonificazione, e grazie a questo video della Nasa eccone un’anteprima: l’audio non è altro che la trasposizione in suoni delle radiografie del centro della Via lattea, la nostra galassia, raccolte dal telescopio spaziale Chandra. Mentre il cursore si sposta attraverso l’immagine, insomma, le coordinate e le intensità luminose degli oggetti che incontra, ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 settembre 2020) Che rumore fa lo spazio? O meglio,possiamo percepirlo con sensi alternativi a quellovista? Gli scienziati hanno trovato un espediente per rispondere all’affascinante domanda, anche se con un metodo un po’ artificioso: trasformare le immagini del cosmo – quelle raccolte dai grandi osservatori – in suoni, fino a realizzare vere e proprie composizioni. Si chiama sonificazione, e grazie a questo videoNasa eccone un’anteprima: l’audio non è altro che la trasposizione in suoni delle radiografie del centroVia lattea, la, raccolte dal telescopio spaziale Chandra. Mentre il cursore si sposta attraverso l’immagine, insomma, le coordinate e le intensità luminose degli oggetti che incontra, ...

zairah89 : RT @LaPugile: Lo faccio per me. Senti come suona bene. - Luciana12827144 : @La7tv ?????????????? Ossignore ?? senti chi parla ????????ma questo ha la faccia come il culo????????il lupo perde il pelo ma non il vizio - valebenci : @carrotsxkiwi Non ci siamo mai scritte, ma questo non toglie il fatto che mi dispiace per come ti senti. Sono sicur… - axelvassallo : @DiegoDeSilva3 Di quella più irrecuperabile e che nessuna medicina può curare. Sono come quelli che vanno alla prim… - albertoinfelise : Ora riparto e come tutte le volte che riparto da Napoli parto con la nostalgia. Ogni volta immagino la stessa cosa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Senti come Linda Maggiori: “Una vita a impatto (quasi) zero con la mia famiglia? Ecco come ho fatto!” Italia che Cambia Senti come suona il cuore della nostra galassia

O meglio, come possiamo percepirlo con sensi alternativi a quello della vista? Gli scienziati hanno trovato un espediente per rispondere all’affascinante domanda, anche se con un metodo un po’ ...

Gf Vip, ora parla Fausto Leali: "La squalifica una punizione eccessiva, trattato come un disertore"

"Ho sentito una fucilata nello stomaco", è così che Fausto Leali ... Fausto Leali ancora nella bufera "Sono stato espulso come un disertore. Lì hanno capito che sono una brava persona, non un razzista ...

O meglio, come possiamo percepirlo con sensi alternativi a quello della vista? Gli scienziati hanno trovato un espediente per rispondere all’affascinante domanda, anche se con un metodo un po’ ..."Ho sentito una fucilata nello stomaco", è così che Fausto Leali ... Fausto Leali ancora nella bufera "Sono stato espulso come un disertore. Lì hanno capito che sono una brava persona, non un razzista ...