Sabrina Ferilli presenta a DavideMaggio it la sua nuova fiction per Canale 5 E su Maria De Filippi | «non si regola quella lì | non le ho parlato per due puntate!»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 23 settembre 2020)Non ha bisogno dizioni. D’altro canto, qualora provaste a chiedere a un romano quali sono le tre personalità che fanno grande Roma, vi risponderebbe: “ahò, a Roma so in tre: er Papa, Totti e ‘a”. E poichè religione e calcio non sono argomenti di cui si discetta su queste pagine, non possiamo che riferirci a. Ma se l’attrice non ha bisogno dizioni, qualche parola in più necessita laannunciata da Mediaset per questa stagione tv che vede protagonista la. Ho sentitotra un ciak e l’altro sul set romano de La Donna del Vento (titolo provvisorio)., quindi ...