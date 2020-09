Renato Zero presenta 'Zerosettanta- volume tre' il primo di tre dischi per celebrare i suoi primi 70 anni (Di mercoledì 23 settembre 2020) Esce il 30 settembre 'ZeroSETTANTA - volume TRE', i l primo dei tre dischi che Renato Zero , 50 milioni di album venduti all'attivo, ha deciso di regalare e regalarsi per il suo compleanno. A solo un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Esce il 30 settembre 'SETTANTA -TRE', i ldei treche, 50 milioni di album venduti all'attivo, ha deciso di regalare e regalarsi per il suo compleanno. A solo un ...

HuffPostItalia : Renato Zero: 'Il Covid è figlio del consumismo' - Agenzia_Ansa : #RenatoZero, festeggio i miei 70 anni con tre dischi #ANSA #musica - serenel14278447 : Renato Zero, festeggio i miei 70 anni con 3 dischi - YolBlog : #RENATOZERO - è disponibile in pre-order #ZEROSETTANTA VOLUME TRE, Renato consegna alle stampe quaranta brani ined… - ArmonioHG : Ma è una canzone di Renato Zero? Datemi il titolo che la cerco su Spotify! XD #uominiedonne -