Renato Zero festeggia 70 anni con il triplo album Zerosettanta (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Ecco dunque la mia ultima produzione, tre album: perfetti, per festeggiare le mie stagioni con grande soddisfazione. Quaranta brani, rappresentativi di un trascorso che qui vuole ribadire lo sforzo e l'attenzione verso quella coerenza che mi ha sempre contraddistinto». Parola di Renato Zero, che ha presentato alla stampa, attraverso una conferenza stampa "virtuale" via Zoom, il suo ultimo progetto discografico, il monumentale Zerosettanta, tre album in uscita ogni mese dal 30 settembre fino al 30 novembre, per celebrare il traguardo dei settant'anni, un progetto ideato e realizzato durante il periodo del lockdown. «Ho approfittato dei momenti di stasi, che ultimamente abbiamo attraversato un po' tutti, per consolidare rapporti artistici e personali. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Ecco dunque la mia ultima produzione, tre: perfetti, perre le mie stagioni con grande soddisfazione. Quaranta brani, rappresentativi di un trascorso che qui vuole ribadire lo sforzo e l'attenzione verso quella coerenza che mi ha sempre contraddistinto». Parola di, che ha presentato alla stampa, attraverso una conferenza stampa "virtuale" via Zoom, il suo ultimo progetto discografico, il monumentalesettanta, trein uscita ogni mese dal 30 settembre fino al 30 novembre, per celebrare il traguardo dei settant', un progetto ideato e realizzato durante il periodo del lockdown. «Ho approfittato dei momenti di stasi, che ultimamente abbiamo attraversato un po' tutti, per consolidare rapporti artistici e personali. ...

