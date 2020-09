Recovery Fund: cos’è e come funziona? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Per risolvere crisi regionali ed economiche molto gravi non esisteva il Recovery Fund ma un altro meccanismo emergenziale. L’Unione Europe aveva adottato con l’accordo di tutti i Paesi comunitari e con molte polemiche in corso, il Mes, Meccanismo Europeo di Stabilità e anche Fondo Salva Stati. Il non troppo vecchio meccanismo di aiuti con crediti e prestiti, non era idoneo per affrontare una pandemia gravata su tutti i paesi europei che già da tempo stanno affrontando diverse crisi e stanno elaborando delle riforme strutturali interne molto complesse. La crisi è opportunità: la filosofia dietro al Recovery Fund Il Recovery Fund doveva essere una misura straordinaria destinata solo a finanziarie quelle aree importanti per affrontare la crisi ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Per risolvere crisi regionali ed economiche molto gravi non esisteva ilma un altro meccanismo emergenziale. L’Unione Europe aveva adottato con l’accordo di tutti i Paesi comunitari e con molte polemiche in corso, il Mes, Meccanismo Europeo di Stabilità e anche Fondo Salva Stati. Il non troppo vecchio meccanismo di aiuti con crediti e prestiti, non era idoneo per affrontare una pandemia gravata su tutti i paesi europei che già da tempo stanno affrontando diverse crisi e stanno elaborando delle riforme strutturali interne molto complesse. La crisi è opportunità: la filosofia dietro alIldoveva essere una misura straordinaria destinata solo a finanziarie quelle aree importanti per affrontare la crisi ...

