"Parlamentari eletti a sorte". Grillo provoca, la Meloni lo umilia con una battuta fulminante (Di mercoledì 23 settembre 2020) "Parlamentari eletti a sorte? Ma perché, non lo avete già fatto?". E' questa la fulminante battuta con la quale Giorgia Meloni risponde da Twitter all'ultima provocazione lanciata da Beppe Grillo che, ospite del presidente dell'Europarlamento David Sassoli, ha ipotizzato di scegliere a caso i Parlamentari. Una soluzione che, come ha suggerito la Meloni, per alcuni onorevoli a 5 stelle sembra essere stata già applicata.... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) "? Ma perché, non lo avete già fatto?". E' questa lacon la quale Giorgiarisponde da Twitter all'ultimazione lanciata da Beppeche, ospite del presidente dell'Europarlamento David Sassoli, ha ipotizzato di scegliere a caso i. Una soluzione che, come ha suggerito la, per alcuni onorevoli a 5 stelle sembra essere stata già applicata....

