Ospina: «Io e Meret abbiamo un grande rapporto» (Di mercoledì 23 settembre 2020) David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato del suo rapporto con Meret e del momento della squadra partenopea David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato del suo rapporto con Meret e del momento della squadra partenopea. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli: Meret – «abbiamo un grande rapporto e questo è fondamentale. Sono sempre pronto ad aiutarlo quando ne ha bisogno. È un grande talento». PRIMA DI CAMPIONATO – «Vincere la prima è importante, ti dà fiducia, ma sappiamo che manca ancora tanto. È stato fatto tanto lavoro ed abbiamo gli uomini giusti per disputare un grande ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) David, portiere del Napoli, ha parlato del suocone del momento della squadra partenopea David, portiere del Napoli, ha parlato del suocone del momento della squadra partenopea. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Radio Kiss Kiss Napoli:– «une questo è fondamentale. Sono sempre pronto ad aiutarlo quando ne ha bisogno. È untalento». PRIMA DI CAMPIONATO – «Vincere la prima è importante, ti dà fiducia, ma sappiamo che manca ancora tanto. È stato fatto tanto lavoro edgli uomini giusti per disputare un...

