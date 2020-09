Oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 settembre 2020

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Vediamo l’diFox del 23. Siete pronti a scoprire insieme a noi come sarà questo Mercoledì e come va, in generale, questo inizio di autunno? Cosa dicono le stelle in proposito? Intanto danno a tutti un consiglio: questo momento della stagione è perfetto per dedicarsi seriamente ad una attività fisica che ci piace ed anche per fare una dieta detox! Così ci terremo in forma e affrontare il freddo che verrà sarà molto più facile. Volete sapere di più? E’ scritto tutto qui di seguito: ecco l’disegno per segno.Fox 23, ecco cosa dicono le ...