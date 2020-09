Microsoft acquisisce ZeniMax e ora avrà accesso alla tecnologia streaming Orion di Bethesda (Di mercoledì 23 settembre 2020) Microsoft ha lanciato la sfida per la prossima generazione di console annunciando l'acquisizione della società madre di Bethesda, ZeniMax, e sulla scia dell'accordo ci sono state molte speculazioni su cosa significhi tutto ciò per Xbox Series X/S. Microsoft ha detto che l'accordo non riguarda solo le esclusive, infatti il colosso di Redmond non ha solo acquistato i giochi in questo affare.Windows Central ha notato che l'acquisizione di Microsoft darà loro accesso a Orion, la tecnologia streaming annunciata da Bethesda all'E3 2019. L'obiettivo dichiarato di Orion è quello di riprodurre in streaming i giochi a bassa larghezza di banda con impostazioni elevate, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020)ha lanciato la sfida per la prossima generazione di console annunciando l'acquisizione della società madre di, e sulla scia dell'accordo ci sono state molte speculazioni su cosa significhi tutto ciò per Xbox Series X/S.ha detto che l'accordo non riguarda solo le esclusive, infatti il colosso di Redmond non ha solo acquistato i giochi in questo affare.Windows Central ha notato che l'acquisizione didarà loro, laannunciata daall'E3 2019. L'obiettivo dichiarato diè quello di riprodurre ini giochi a bassa larghezza di banda con impostazioni elevate, ...

