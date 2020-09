Mansioni superiori: differenze retributive riconosciute al dipendente delle Entrate (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lucia Izzo - Il Tribunale di Treviso riconosce sotto il profilo economico le Mansioni superiori all'impiegata AdE a cui è stata adibita non avendo né titolo di studio né profilo professionale. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lucia Izzo - Il Tribunale di Treviso riconosce sotto il profilo economico leall'impiegata AdE a cui è stata adibita non avendo né titolo di studio né profilo professionale.

