(Di mercoledì 23 settembre 2020) commenta Un violentosi è abbattuto su, creando danni e. Diversehanno subìto allagamenti, con alberi caduti e traffico in tilt. Chiuse alcune fermate dellaA per ...

MediasetTgcom24 : Maltempo, nubifragio a Roma: strade allagate e disagi sulla metro A #Roma - SkyTG24 : Maltempo, nubifragio a Roma: allagamenti in strada - pmattoccia : RT @MercurioPsi: Battistini River #Roma #danni #maltempo #nubifragio #temporale #stazione #Metro #MetroA @linolombardi8 @MartaCidronelli @… - pf953 : RT @FrancoRomanini1: @fanpage Prima che l'idiota di turno si affretti ad affermare che è tutta colpa di Virginia Raggi... - smilypapiking : RT @MercurioPsi: Battistini River #Roma #danni #maltempo #nubifragio #temporale #stazione #Metro #MetroA @linolombardi8 @MartaCidronelli @… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo nubifragio

Un violento nubifragio si è abbattuto su Roma, creando danni e disagi. Diverse strade hanno subìto allagamenti, con alberi caduti e traffico in tilt. Chiuse alcune fermate della metro A per guasti, ...Maltempo a Roma. Una bomba d’acqua ha colpito la Capitale nella serata di mercoledì 23 settembre. Decine di interventi in poco più di un’ora da parte della pattuglie della Polizia Locale a causa della ...